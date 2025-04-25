Количество семей, получивших льготы, выросло вдвое.

Управление Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу совместно с прокуратурой Омской области изучило жалобы двух многодетных семей, касающиеся долгого ожидания выделения бесплатного земельного участка.

В результате действий прокуратуры первому заявителю, проживающему в рабочем поселке Кормиловка, передали в собственность землю площадью 1500 квадратных метров, а второму, учитывая его пожелания, вручили сертификат на выплату компенсации в сумме 200 тысяч рублей вместо земельного участка.

Также, по инициативе региональной прокуратуры, был разработан и принят местный закон, который увеличил сумму денежной компенсации вместо земельного участка с 170 до 200 тысяч рублей и предоставил дополнительные возможности для ее использования.

Под контролем прокуратуры местные власти проводят ряд мероприятий: выявляют неиспользуемые земельные участки, вовлекают в хозяйственный оборот площади, оставшиеся свободными после сноса аварийных построек, осуществляют учет брошенных и бесхозных земель, заключают соглашения между муниципалитетами Омской области о совместной работе по распределению земельных ресурсов.

Благодаря принятым мерам, начиная с 2023 года количество многодетных семей в регионе, получивших бесплатные земельные участки или денежные компенсации, увеличилось практически вдвое.