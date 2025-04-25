Омск-Информ
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·Общество

Столбик термометра поднимется до +25°C.

Сегодня, 25 апреля, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +20...+25 °C. 

По прогнозу ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Направление ветра юго-западное, его скорость составит 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Атмосферное давление будет падать. 

Такая погодная ситуация сохранится и завтра, 26 апреля. 

Алексей Новиков
·Общество

Столбик термометра поднимется до +25°C.

Сегодня, 25 апреля, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +20...+25 °C. 

По прогнозу ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Направление ветра юго-западное, его скорость составит 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Атмосферное давление будет падать. 

Такая погодная ситуация сохранится и завтра, 26 апреля. 

Алексей Новиков