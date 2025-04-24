Проблема решается не так быстро, как хотелось бы.

В ходе состоявшегося сегодня прямого эфира задали вопрос губернатору Виталию Хоценко вопрос о дренажных работах в микрорайоне Осташково и селах в пригороде Омска, где длительное время скапливается вода.

Как сообщил глава региона, виновник сложившейся ситуации однозначно установлен. Природоохранная прокуратура подала иск к ТГК-11, ответственной за золоотвал ТЭЦ-5. В результате 8 апреля судом было решено обязать компанию наладить систему водоотведения и приступить к откачке воды. На проведение всех необходимых мероприятий отведен год.

– Привезены помпы, насосы. Мы видим результат, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Суд принял решение, поэтому ждать истечения года не будем, будем стараться откачать воду быстрее. Все работают над решением этой задачи, – сказал Хоценко в эфире проекта «Прямой разговор»

Работы находится на контроле природоохранной прокуратуры, администрации города, правительства Омской области и администрации Омского района. Глава региона заверил, что соответствующие службы и министерство региональной безопасности оказывают содействие ТГК-11 в решении проблемы.