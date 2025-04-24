В этом году на данные работы выделили почти 19 млрд рублей.

В Омской области утвержден план развития дорожной инфраструктуры до 2030 года. Согласно документу, к концу десятилетия планируется поддержание в надлежащем состоянии 85 % дорожной сети Омской агломерации и 60 % региональной сети.

Как сообщил в эфире «Прямого разговора» губернатор Виталий Хоценко, для этого предполагается выделение значительных средств из федеральных и региональных дорожных фондов, общий объем которых в текущем году составляет примерно 19 млрд рублей.

По словам главы региона, первоочередная задача на этот год - завершение основных дорожных работ, таких как ямочный ремонт и нанесение дорожной разметки, до 1 июля. На это выделено боле 100 млн рублей. Кроме того, подрядчики должны выполнить работы в рамках гарантийных обязательств.