Заболеваемость снизилась, но совсем не исчезла.

В 2024 году в Омской области 19 подростков заразились инфекциями, передаваемыми половым путем. По данным Минздрава, это значительно меньше, чем в 2023 году (32 случая).

За год медики выявили один случай заболевания сифилисом (2023 год – 1) и два случая гонококковой инфекцией (2023 год – 3). ВИЧ-инфекцию за год выявили у 8 подростков. Четверо заразились от матери, трое – дома из-за порезов или травм. Еще один заразился при внутривенном употреблении психоактивных веществ.