Причиной большой кровопотери стали обширные повреждения плеча и ноги.
Минздрав Омской области сообщает о сложной операции, проведенной специалистами МСЧ № 4. В учреждение поступил 43-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии после травмы, сопровождавшейся значительным кровотечением.
Проведенные обследования показали обширные повреждения левого плеча и ноги, вызвавшие потерю значительного объема крови. Для спасения жизни пациента потребовалась немедленная операция, которую провели врач – сосудистый хирург ОКБ Альберт Ппоян и врач – травматолог-ортопед МСЧ № 4 Артем Скребков.
– Пациенту был произведен линейный разрез длиной до 15 см в средней и верхней трети левого плеча, – рассказал об операции Скребков. – Выделены поврежденные плечевая артерия и вены, наложены кровоостанавливающие зажимы. По наружной поверхности выделена подкожная вена, взят трансплантат. Выполнено прошивание вен. Выделены концы поврежденной плечевой артерии, выполнена пластика.
После завершения операции больному провели переливание крови, стабилизировавшее его здоровье. После курса реабилитации в стационаре пациента отправили домой в стабильном состоянии.