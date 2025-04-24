Уложено более 10 тысяч тонн асфальта.
Омск продолжает активную программу ремонта дорожных покрытий. Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что с начала весенне-летних ремонтных работ на городском асфальтированном заводе (АБЗ) изготовлено свыше 10 200 тонн асфальтового материала, позволяющего обеспечить качественное покрытие городских улиц.
– Сегодня бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства проводят аварийно-восстановительный ремонт на улицах: 12 Декабря, Семиреченской, Путилова, Туполева, Новокирпичной, Кирова, Б. Хмельницкого, Пушкина, 11-й Ремесленной, Волгодонской; на Космическом проспекте и в пос. Береговом и др., – рассказал Шелест.
Благодаря существующему ресурсу, уже удалось заасфальтировать порядка 86 000 квадратных метров проезжей части дорог. Сейчас в процессе укладки и восстановления участвуют около 100 человек рабочего персонала и 54 единицы специализированной техники.