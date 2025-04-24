В минувшем году в Омской области скончались 146 несовершеннолетних.

Министерство здравоохранения Омской области представило отчет о работе за 2024 год. Мы подготовим серию статей на основе этих сведений. Первая статья расскажет о ситуации с детскими и материнскими смертями в нашем регионе.

Согласно официальным данным, в 2024 году в Омской области произошло два случая смерти рожениц (без указания причин). Кроме того, погибли 71 младенец и маленький ребенок до четырех лет. Общее число детских смертей всех возрастов составило 146 человек.

Причинами смерти почти половины юных омичей стали внешние факторы. Больше всего детей погибло в дорожно-транспортных происшествиях: в прошлом году в авариях пострадали и погибли десять несовершеннолетних, что значительно выше показателей прошлых лет.

Вторая причина – пожары, ставшие роковыми для пятерых ребят. Еще столько же подростковых жизней оборвали самоубийства. Утопление привело к гибели четверых детей, а падение с высоты оказалось смертельным для двоих.