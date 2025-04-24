Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Теперь парня разыскивают полицейские.
Сегодня около 08:20 на улице Сухой Пролет в Ленинском округе произошла авария. Как сообщили в полиции, 24-летний парень на «Ладе-Гранте» не справился с управлением и перевернулся на проезжей части.
– Сидел в телефоне (таксист), зацепил обочину. Там блоки небольшие, наехал и кувыркнулся, – рассказал один из очевидцев в соцсетях.
После происшествия омич сбежал, бросив машину, однако его вычислили и теперь ищут. Известно, что автомобиль парень арендовал.
·Авто

Теперь парня разыскивают полицейские.
Сегодня около 08:20 на улице Сухой Пролет в Ленинском округе произошла авария. Как сообщили в полиции, 24-летний парень на «Ладе-Гранте» не справился с управлением и перевернулся на проезжей части.
– Сидел в телефоне (таксист), зацепил обочину. Там блоки небольшие, наехал и кувыркнулся, – рассказал один из очевидцев в соцсетях.
После происшествия омич сбежал, бросив машину, однако его вычислили и теперь ищут. Известно, что автомобиль парень арендовал.