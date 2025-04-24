Омск-Информ
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·Происшествия

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Вчера, 23 апреля, в деревне Солдатке Знаменского района произошел пожар. Как сообщили в МЧС, около 20:51 загорелась трава.

На место происшествия выезжали 4 спасателя на одной единице техники. Также была привлечена патрульно-маневренная группа из трех человек с ранцевыми огнетушителями.

Они ликвидировали открытое горение в 20:59. Судя по фото, пламя было достаточно мощным.

Площадь возгорания составила 30 тыс. кв. м. Причины пожара выясняются дознавателями МЧС России.

·Происшествия

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Вчера, 23 апреля, в деревне Солдатке Знаменского района произошел пожар. Как сообщили в МЧС, около 20:51 загорелась трава.

На место происшествия выезжали 4 спасателя на одной единице техники. Также была привлечена патрульно-маневренная группа из трех человек с ранцевыми огнетушителями.

Они ликвидировали открытое горение в 20:59. Судя по фото, пламя было достаточно мощным.

Площадь возгорания составила 30 тыс. кв. м. Причины пожара выясняются дознавателями МЧС России.