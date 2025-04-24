Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Трагедией закончилось застолье в деревне Яковлевке Омской области. 22 апреля днем в частном доме было обнаружено тело 67-летнего мужчины с ранами головы. По подозрению в убийстве задержана 59-летняя сожительница погибшего.

Следствие установило, что накануне вечером женщина распивала спиртные напитки со своим бывшим мужем. Под утро между ними вспыхнула ссора, в ходе которой бывшие супруги стали выяснять отношения, касающиеся причин их развода. В порыве гнева женщина схватила топор и нанесла мужчине несколько ударов по голове. От полученных травм он скончался на месте. После совершения преступления, по версии следствия, женщина продолжила распивать алкоголь.

Тело погибшего обнаружил сосед днем 22 апреля. Прибывшие на место происшествия следователи изъяли орудие преступления – топор, а также другие вещественные доказательства. Подозреваемая задержана и находится под стражей.

Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.