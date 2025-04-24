Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Работы проводятся на различных участках дороги от Меги до улицы Крупской.

На омском Левобережье идет реконструкция дороги на бульваре Архитекторов, в рамках ее проводятся работы на различных участках. Они организованы в две смены с учетом времени на обед, пересменку и инструктажи.

Напомним, что вчера, 23 апреля, «Омск-информ» рассказал про беспокойство жителей города, которые опасаются, что ремонт дороги затягивается и сроки его окончания отодвигаются на неопределенное время.

– Сегодня проехала по Архитекторов. Ехала медленно, пыталась разглядеть рабочих, производящих ремонтные работы. Увы! Никого! – написала одна из местных жительниц.

Однако документальное подтверждение, что работы ведутся, редакция получила. Так, вчера, 23 апреля, в районе перекрестка с улицей Крупской специалисты ресурсонабжающей организации проводят замену трубы канализации. Дорожники вели планировку территории под пешеходные тротуары и велодорожку, готовили бордюры к установке. Занимались рабочие вчера устройством автопарковки вблизи ТК «Тополиный». 

Кстати, на объекте ежедневно работает подрядчик стройконтроля.

·Общество

Работы проводятся на различных участках дороги от Меги до улицы Крупской.

На омском Левобережье идет реконструкция дороги на бульваре Архитекторов, в рамках ее проводятся работы на различных участках. Они организованы в две смены с учетом времени на обед, пересменку и инструктажи.

Напомним, что вчера, 23 апреля, «Омск-информ» рассказал про беспокойство жителей города, которые опасаются, что ремонт дороги затягивается и сроки его окончания отодвигаются на неопределенное время.

– Сегодня проехала по Архитекторов. Ехала медленно, пыталась разглядеть рабочих, производящих ремонтные работы. Увы! Никого! – написала одна из местных жительниц.

Однако документальное подтверждение, что работы ведутся, редакция получила. Так, вчера, 23 апреля, в районе перекрестка с улицей Крупской специалисты ресурсонабжающей организации проводят замену трубы канализации. Дорожники вели планировку территории под пешеходные тротуары и велодорожку, готовили бордюры к установке. Занимались рабочие вчера устройством автопарковки вблизи ТК «Тополиный». 

Кстати, на объекте ежедневно работает подрядчик стройконтроля.