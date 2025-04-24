Работы проводятся на различных участках дороги от Меги до улицы Крупской.

На омском Левобережье идет реконструкция дороги на бульваре Архитекторов, в рамках ее проводятся работы на различных участках. Они организованы в две смены с учетом времени на обед, пересменку и инструктажи.

Напомним, что вчера, 23 апреля, «Омск-информ» рассказал про беспокойство жителей города, которые опасаются, что ремонт дороги затягивается и сроки его окончания отодвигаются на неопределенное время.

– Сегодня проехала по Архитекторов. Ехала медленно, пыталась разглядеть рабочих, производящих ремонтные работы. Увы! Никого! – написала одна из местных жительниц.

Однако документальное подтверждение, что работы ведутся, редакция получила. Так, вчера, 23 апреля, в районе перекрестка с улицей Крупской специалисты ресурсонабжающей организации проводят замену трубы канализации. Дорожники вели планировку территории под пешеходные тротуары и велодорожку, готовили бордюры к установке. Занимались рабочие вчера устройством автопарковки вблизи ТК «Тополиный».

Кстати, на объекте ежедневно работает подрядчик стройконтроля.