Омск-Информ
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·Происшествия

Тело мужчины нашли на полу.
Вчера, 23 апреля, в садоводстве Октябрьского округа Омска произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС, около 08:34 загорелся один из домов.
С огнем боролись 15 спасателей на 4 пожарных машинах. Им удалось ликвидировать открытое горение к 09:15. Площадь пожара составила 36 кв. м.
В доме на полу спасатели обнаружили тело мужчины.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.
·Происшествия

Тело мужчины нашли на полу.
Вчера, 23 апреля, в садоводстве Октябрьского округа Омска произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС, около 08:34 загорелся один из домов.
С огнем боролись 15 спасателей на 4 пожарных машинах. Им удалось ликвидировать открытое горение к 09:15. Площадь пожара составила 36 кв. м.
В доме на полу спасатели обнаружили тело мужчины.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.