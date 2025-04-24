Омск-Информ
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·Спорт

Омские «ястребы» возвращаются из Ярославля.

Сегодня, 24 апреля, в 17:10 из Ярославля прилетает хоккейная команда «Авангард», в решающем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «ястребы» проиграли «Локомотиву», но для омичей игра этого сезона стала настоящим зрелищем.

- Давайте поддержим их, покажем, как любим и гордимся. Они проявили невероятный характер, мужество и самоотдачу. За такую команду никогда не может быть стыдно! - пишут в телеграм-канале «Фанатский сектор4Х5». 

С собой рекомендуют взять плакаты, атрибутику клуба.

Общий сбор в 16:00 около аэропорта. Пока время предварительное, следите за сообщениями в тг.

·Спорт

Омские «ястребы» возвращаются из Ярославля.

Сегодня, 24 апреля, в 17:10 из Ярославля прилетает хоккейная команда «Авангард», в решающем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «ястребы» проиграли «Локомотиву», но для омичей игра этого сезона стала настоящим зрелищем.

- Давайте поддержим их, покажем, как любим и гордимся. Они проявили невероятный характер, мужество и самоотдачу. За такую команду никогда не может быть стыдно! - пишут в телеграм-канале «Фанатский сектор4Х5». 

С собой рекомендуют взять плакаты, атрибутику клуба.

Общий сбор в 16:00 около аэропорта. Пока время предварительное, следите за сообщениями в тг.