В Омской области спрогнозировали повышение температуры.

Сегодня, 24 апреля, в Омске будет без существенных осадков. Воздух прогреется от +8 до +13. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

На ближайшие три дня Обь-Иртышское УГМС спрогнозировало повышение температур, поскольку на формирование погоды в нашем регионе повлияет очередной циклон с Атлантики.

В пятницу, 25 апреля, температура днём будет от +21 до +26. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Возможен дождь. В субботу, 26 апреля, в дневное время будет уже до +28. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Местами дожди и грозы.