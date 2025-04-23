Главный тренер «Локомотива» рассказал о серьезной травме Рихарда Паника.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин пояснил, как его подопечным удалось победить «Авангард» во втором овертайме седьмой игры 1/4 плей-офф Кубка Гагарина. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Локо». Ярославцы прошли дальше, в полуфинал.

Наставник признался, что в третьем периоде у команды закончились силы, но тренерскому штабу удалось зарядить команду на победу.

- У нас получился очередной триллер с Омском. Тренерский штаб «Авангард» проделал большую работу за короткий срок. Команда преобразилась. Поэтому очень приятно обыграть такого соперника. Нас сегодня поколотили, но парни вернулись на лед после третьего периода и вернулись другой командой, - заявил Никитин.

По словам главного тренера «Локомотива», победа далась тяжелой ценой: Рихарда Паника увезли в больницу со сломанной челюстью, и завтра сделают операцию. Такова цена выхода в полуфинал плей-офф Кубка Гагарина.