Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В доме 18 жилых этажей и еще один подземный.
В Кировском округе Омска ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Как сообщили в мэрии, он располагается по адресу: 70 лет Октября, 3/5.
Дом состоит из 18 этажей плюс один подземный. В нем 234 квартиры: 150 однокомнатных, 76 двухкомнатных и 8 трехкомнатных. Общая площадь жилья составила 11 130,3 кв. м. 
Дом строило ООО «СЗ «Сибградстрой Инвест».
·Экономика/Бизнес

В доме 18 жилых этажей и еще один подземный.
В Кировском округе Омска ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Как сообщили в мэрии, он располагается по адресу: 70 лет Октября, 3/5.
Дом состоит из 18 этажей плюс один подземный. В нем 234 квартиры: 150 однокомнатных, 76 двухкомнатных и 8 трехкомнатных. Общая площадь жилья составила 11 130,3 кв. м. 
Дом строило ООО «СЗ «Сибградстрой Инвест».