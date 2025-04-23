Решение об отставке примет квалификационная коллегия судей.

В Омской области двое известных судей уходят в отставку. Заявки подали председатель Называевского городского суда Омской области Вячеслав Белоусов и заместитель председателя Первомайского районного суда Омска Любовь Бузуртанова.

Первый просит освободить его от должности с 30 сентября, вторая планирует сложить полномочия судьи 7 июля.

Также о прекращении своих полномочий попросили двое мировых судей: мировой судья судебного участка № 44 в Кировском судебном районе Омска Вера Татаринова и мировой судья судебного участка № 30 в Таврическом судебном районе Омской области Татьяна Соколова.

Тем временем председатель Омского областного суда Петр Трапезников внес на рассмотрение кандидатуру судьи в отставке Алексея Лукши на пост судьи Куйбышевского районного суда Омска. При одобрении Лукша займет пост судьи на срок одного года.

Решение об отставках и назначениях примут на заседании квалификационной коллегии судей Омской области 25 апреля.