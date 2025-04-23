Машина скоро начнет возить пассажиров.

Пресс-служба Омского аэропорта сообщает о пополнении автопарка предприятия. Автобус марки МАЗ будет курсировать между зданием аэровокзала и воздушными суднами, доставляя пассажиров к трапу и обратно.

Новый автобус сможет выйти на линию после окончания всех регламентных процедур. Машина оборудована системами для поддержания комфортной температуры зимой и летом. В ней имеется 8 сидений, которыми могут воспользоваться пожилые люди и пассажиры с детьми.

На официальном сайте производителя сообщается, что в перронный автобус МАЗ-271 в комплектации, которая есть у омичей, вмещается максимум 99 человек.