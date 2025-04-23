Омск-Информ
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·Политика

Он будет заместителем начальника одного из управлений аппарата губернатора.
Первый заместитель главы Центрального округа Омска Николай Лось переходит на работу в правительство Омской области, сообщает портал «Город55».
Чиновник будет работать в аппарате правительства и губернатора заместителем начальника управления организационного и протокольного обеспечения.
Должность первого заместителя главы ЦАО Николай Лось занимал с 2022 года. Ранее, с 2020 года, он был заместителем главы окружной администрации.
·Политика

Он будет заместителем начальника одного из управлений аппарата губернатора.
Первый заместитель главы Центрального округа Омска Николай Лось переходит на работу в правительство Омской области, сообщает портал «Город55».
Чиновник будет работать в аппарате правительства и губернатора заместителем начальника управления организационного и протокольного обеспечения.
Должность первого заместителя главы ЦАО Николай Лось занимал с 2022 года. Ранее, с 2020 года, он был заместителем главы окружной администрации.