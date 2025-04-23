Омск-Информ
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·Происшествия

Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. 

Сегодня, 23 апреля, в селе Новотроицком Омского района Омской области произошел пожар в жилом доме. Возгорание началось в 01:11. Площадь пожара составила 209 квадратных метров.

На ликвидацию пожара были направлены 13 сотрудников МЧС России и 4 единицы техники.

Потушить открытое горение удалось только через час. Пострадавших в результате пожара, по данным МЧС, нет. Судя по снимкам с места происшествия, огонь уничтожил здание. 

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

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·Происшествия

Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. 

Сегодня, 23 апреля, в селе Новотроицком Омского района Омской области произошел пожар в жилом доме. Возгорание началось в 01:11. Площадь пожара составила 209 квадратных метров.

На ликвидацию пожара были направлены 13 сотрудников МЧС России и 4 единицы техники.

Потушить открытое горение удалось только через час. Пострадавших в результате пожара, по данным МЧС, нет. Судя по снимкам с места происшествия, огонь уничтожил здание. 

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.