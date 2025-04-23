Ситуация значительно улучшилась за последние две недели.

Главное управление МЧС России по Омской области сообщает о существенном улучшении ситуации с весенним паводком в регионе за последние две недели. Если 10 апреля регистрировались случаи подтоплений домов, земельных участков и даже мостов, то к 23 апреля ситуация нормализовалась.

Ранее наблюдались проблемы с наводнением в населенных пунктах районов Оконешниковского, Одесского, Черлакского, Таврического, а также садоводческого товарищества «Дружба» в черте Омска. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в селах Маяк, Одесса и поселке Черлак, где пострадали десятки придомовых участков и жилые дома.

Как сообщили в спасательном ведомстве, на сегодняшний день единственная проблема осталась лишь с низким мостом через реку Уй в Седельниковском районе, соединяющем деревню Денисовку и райцентр Седельниково. Остальные подтопленные районы уже приведены в нормальное состояние.