Омск-Информ
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·Происшествия

Причина возгорания транспортного средства выясняется.

Вчера, 22 апреля, около 17:30 на 834 километре федеральной трассы Р-254 "Иртыш"  загорелся грузовой автомобиль.

Огонь охватил площадь в 42 квадратных метра. Для тушения пожара были задействованы 10 спасателей и две единицы спецтехники.

Ликвидировать открытое горение удалось за 20 минут. Пострадавших нет.

Причина произошедшего выясняется специалистами МЧС.

·Происшествия

Причина возгорания транспортного средства выясняется.

Вчера, 22 апреля, около 17:30 на 834 километре федеральной трассы Р-254 "Иртыш"  загорелся грузовой автомобиль.

Огонь охватил площадь в 42 квадратных метра. Для тушения пожара были задействованы 10 спасателей и две единицы спецтехники.

Ликвидировать открытое горение удалось за 20 минут. Пострадавших нет.

Причина произошедшего выясняется специалистами МЧС.