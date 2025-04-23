Пассажир не задекларировал сумму, превышающую разрешенный лимит.
В аэропорту Омска сотрудники таможенной службы пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы наличных денег. Информацию об инциденте опубликовало Сибирское таможенное управление.
Во время стандартного досмотра вещей пассажиров рейса, следующего в узбекистанский город Наманган, таможенники обнаружили незадекларированные 6 млн 800 тыс. рублей в багаже одного из пассажиров. Согласно законодательству ЕАЭС при пересечении границы необходимо письменно декларировать любые суммы наличными, превышающие эквивалент 10 тыс. долларов США.
Правоохранители составили протокол об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ в отношении владельца найденных денег. Гражданину вернули сумму, соответствующую установленным правилам ввоза-вывоза валюты, остальные денежные средства в размере более 5,9 млн рублей конфискованы и ожидают соответствующего решения суда.