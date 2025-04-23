Обвиняемый скрылся с места аварии.

Прокуратура Омска утвердила обвинение в отношении 55-летнего мужчины, который устроил аварию на одном из пешеходных переходов города, серьезно покалечив пешехода. Дело передали в Октябрьский районный суд. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП).

Обстоятельства происшествия таковы: ранним утром 11 ноября прошлого года омич, находясь за рулем грузового рефрижератора, допустил наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от дома № 109/3 на проспекте Космическом. Мужчина осмотрел пострадавшую, удостоверился, что она жива, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшая женщина получила серьезные травмы, включая многочисленные переломы ребер и таза, квалифицированные следствием как тяжкий вред здоровью. Обвиняемый полностью признал свою вину и добровольно выплатил компенсацию пострадавшей в размере 700 тыс. рублей.

Дело передали в Октябрьский районный суд. Максимальное наказание по предъявленному обвинению предполагает до 7 лет тюрьмы.