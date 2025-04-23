За легендарный ретроавтомобиль просят 790 тысяч рублей.

На продажу в Омске выставлен старинный автомобиль «Волга» 1963 года, оцененный в 790 тысяч рублей. Машина зеленого оттенка прошла всего 10 тысяч километров и почти полностью состоит из оригинальных запчастей, благодаря чему ей не требуются дополнительные вложения.

Продавец указал, что не заинтересован в бартере, но открыт к обсуждению цены с заинтересованными и серьезными потенциальными покупателями.

Многие автомобилисты считают «Волгу» ГАЗ-21 культовым автомобилем своей эпохи, поскольку эта модель производилась с 1956 по 1970 год.