Омск-Информ
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·Общество

Регион вернулся к теплой погоде. Ожидается небольшая облачность, слабый дождь и ветер до 18 м/с.

Сегодня, 23 апреля, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +12...+17 °C, по югу до +23 °C. 

По прогнозу, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Направление ветра северо-западное, его скорость составит 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Атмосферное давление будет расти.

·Общество

Регион вернулся к теплой погоде. Ожидается небольшая облачность, слабый дождь и ветер до 18 м/с.

Сегодня, 23 апреля, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +12...+17 °C, по югу до +23 °C. 

По прогнозу, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Направление ветра северо-западное, его скорость составит 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Атмосферное давление будет расти.