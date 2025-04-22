Смена образа не помогла ей избежать задержания.

Службой безопасности продуктового супермаркета на улице 21-й Амурской была задержана женщина, пытавшаяся выйти из торгового зала, не оплатив товары. Присвоенные ею женские принадлежности, косметические и гигиенические средства имели общую стоимость 7 300 рублей.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции сразу признали в женщине рецидивистку – 30-летнюю жительницу Омска, ранее уже привлекавшуюся к уголовной ответственности за кражи. В январе текущего года она совершила серию краж, похитив две бутылки виски из того же супермаркета и пару сантехнических смесителей из ближайшего строительного магазина. Общая сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. Украденные товары она перепродала случайным покупателям.

Однако в этот раз злоумышленница серьезно подошла к подготовке преступления, надев парик блондинки, но маскировка не помогла ей уйти, не привлекая внимания. Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 1 УК РФ «Кража».