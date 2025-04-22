Омск-Информ
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·Политика

Среди них жена зампредседателя правительства области. 

Сегодня, 22 апреля, подписаны приказы о переназначении глав двух министерств. Министром ведомства, отвечающим за внутреннюю политику Омской области, вновь назначена Анастасия Терпугова. Она занимает эту должность с апреля 2024 года. 

Полномочия заместителя внутренней политики, руководителя департамента информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы Ольги Колесник были продлены еще на один год. Чиновница является женой заместителя председателя правительства Омской области Ивана Колесника

·Политика

Среди них жена зампредседателя правительства области. 

Сегодня, 22 апреля, подписаны приказы о переназначении глав двух министерств. Министром ведомства, отвечающим за внутреннюю политику Омской области, вновь назначена Анастасия Терпугова. Она занимает эту должность с апреля 2024 года. 

Полномочия заместителя внутренней политики, руководителя департамента информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы Ольги Колесник были продлены еще на один год. Чиновница является женой заместителя председателя правительства Омской области Ивана Колесника