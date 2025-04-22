Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Организация обслуживала 63 дома в Амурском поселке.

На прошлой неделе Арбитражный суд Омской области вынес постановление о признании банкротом ООО «Управляющая компания на Нахимова», где генеральным директором и учредителем является Сергей Бобинов

Компания осуществляет свою деятельность с 2015 года и занимается обслуживанием многоквартирных домов в Амурском поселке. Основанием для введения финансового мониторинга стало обращение «ОмскВодоканала», поданное в мае 2024 года.

Ранее, в 2021 году, поступала информация о временной приостановке операций по счетам компании в связи с налоговой задолженностью. На 1 октября 2024 года аналогичная процедура применялась в отношении двух счетов организации, общий размер долга составил 4,19 млн рублей. 

·Экономика/Бизнес

Организация обслуживала 63 дома в Амурском поселке.

На прошлой неделе Арбитражный суд Омской области вынес постановление о признании банкротом ООО «Управляющая компания на Нахимова», где генеральным директором и учредителем является Сергей Бобинов

Компания осуществляет свою деятельность с 2015 года и занимается обслуживанием многоквартирных домов в Амурском поселке. Основанием для введения финансового мониторинга стало обращение «ОмскВодоканала», поданное в мае 2024 года.

Ранее, в 2021 году, поступала информация о временной приостановке операций по счетам компании в связи с налоговой задолженностью. На 1 октября 2024 года аналогичная процедура применялась в отношении двух счетов организации, общий размер долга составил 4,19 млн рублей. 