Прощение со стороны матери не помешало суду вынести приговор.

Любинский районный суд вынес приговор по уголовному делу 55-летнего местного жителя, который обвинялся в убийстве 34-летнего сына его гражданской жены. Трагедия произошла вечером 27 ноября 2024 года. В ходе конфликта фигурант схватил нож и ударил им своего оппонента в сердце. Пострадавший скончался, не дождавшись скорой помощи.

В ходе следствия мужчина признал вину лишь частично. Он заявил, что не хотел убивать сына сожительницы, а драка возникла из-за его аморального образа жизни, пристрастия к наркотикам и отсутствия постоянной работы.

Мать убитого, проходившая по делу свидетелем, попросила не судить убийцу строго, так как давно его простила. Несмотря на это, суд приговорил его к 8 годам строгого режима.