Женщину нужно было оперативно доставить в Усть-Ишимскую ЦРБ.

В Омской области спасатели продолжают помогать жителям отдаленных районов. Накануне возникла необходимость перевезти беременную женщину из села Слободчики Усть-Ишимского района в больницу, расположенную в райцентре. Местные власти сообщили, что женщина нуждается в срочной помощи, но добраться обычным транспортом невозможно из-за распутицы и талого снега. За сельчанкой прибыл внедорожник МЧС, способный преодолеть труднопроходимые участки.

Еще один сигнал поступил из деревни Граковки, расположенной в 20 километрах от Усть-Ишима. Мужчина нуждался в срочной медицинской помощи. Спасатели привезли его к трассе, а оттуда мужчину на легковом автомобиле доставили в больницу его родственники. Позднее в Усть-Ишимскую ЦРБ потребовалось доставить жителя деревни Орехово. Сельчанина везли 43 км по бездорожью, чтобы врачи смогли оказать ему необходимую помощь.

Спасательные группы остаются на позициях в райцентре, деревнях Слободчики и Большая Тебендя Усть-Ишимского района. Они постоянно следят за ситуацией с паводком с помощью дронов и доставляют топливо, почту, продукты и лекарства в самые дальние и труднодоступные населенные пункты.