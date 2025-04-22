Омск-Информ
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·Авто

Китайский автомобиль станет собственностью государства.
Одесский районный суд Омской области конфисковал машину у 45-летнего местного жителя. Мужчина лишился CHERRY T11 TIGGO.
Как сообщает прокуратура, днем 21 ноября пьяный мужчина сел за руль и совершил поездку по селу Одесскому, где его остановили сотрудники Госавтоинспекции. При этом в апреле 2023 года на 1,5 года лишили прав за пьяную езду.
Отметим, что во время разбирательства мужчина скончался. В связи с этим суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.
·Авто

Китайский автомобиль станет собственностью государства.
Одесский районный суд Омской области конфисковал машину у 45-летнего местного жителя. Мужчина лишился CHERRY T11 TIGGO.
Как сообщает прокуратура, днем 21 ноября пьяный мужчина сел за руль и совершил поездку по селу Одесскому, где его остановили сотрудники Госавтоинспекции. При этом в апреле 2023 года на 1,5 года лишили прав за пьяную езду.
Отметим, что во время разбирательства мужчина скончался. В связи с этим суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.