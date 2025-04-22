Омск-Информ
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·Спорт

В прошлом матче ярославцы уступили «Авангарду» с разницей в три шайбы.

Защитник хоккейного клуба «Локомотив» Александр Елесин рассказал о причинах поражения от «Авангарда» со счетом 0:3 в шестой встрече четвертьфинала Кубка Гагарина.

– Мы создали достаточно моментов, но не смогли их реализовать. Готовимся дальше, – поделился защитник.

Игрок не переживает из-за того, что  второй год подряд командам придется сыграть 7 матчей для выявления сильнейшего.

– Думаю, все, что было, – это история. Сейчас предстоит испытание для нас, – цитирует Елесина «Чемпионат».

Напомним, что на данный момент счет в серии 3:3, а следующая игра пройдет завтра, 23 апреля, в Ярославле.

·Спорт

В прошлом матче ярославцы уступили «Авангарду» с разницей в три шайбы.

Защитник хоккейного клуба «Локомотив» Александр Елесин рассказал о причинах поражения от «Авангарда» со счетом 0:3 в шестой встрече четвертьфинала Кубка Гагарина.

– Мы создали достаточно моментов, но не смогли их реализовать. Готовимся дальше, – поделился защитник.

Игрок не переживает из-за того, что  второй год подряд командам придется сыграть 7 матчей для выявления сильнейшего.

– Думаю, все, что было, – это история. Сейчас предстоит испытание для нас, – цитирует Елесина «Чемпионат».

Напомним, что на данный момент счет в серии 3:3, а следующая игра пройдет завтра, 23 апреля, в Ярославле.