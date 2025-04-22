Омск-Информ
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·Происшествия

 Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. 

Вчера, 21 апреля, рано утром в Советском округе Омска вспыхнуло брошенное здание площадью 6 кв. м. Огонь быстро распространился внутри строения, однако прибывшие пожарные оперативно справились с ситуацией.

Огонь был устранен через 11 минут после поступления сигнала тревоги. На тушение огня отправилось шестеро сотрудников МЧС, использовав две единицы специализированной техники. Судя по снимкам с места происшествия, здание полностью выгорело. 

Эксперты-дознаватели приступили к выяснению обстоятельств возгорания и определению его первопричины. 

·Происшествия

 Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. 

Вчера, 21 апреля, рано утром в Советском округе Омска вспыхнуло брошенное здание площадью 6 кв. м. Огонь быстро распространился внутри строения, однако прибывшие пожарные оперативно справились с ситуацией.

Огонь был устранен через 11 минут после поступления сигнала тревоги. На тушение огня отправилось шестеро сотрудников МЧС, использовав две единицы специализированной техники. Судя по снимкам с места происшествия, здание полностью выгорело. 

Эксперты-дознаватели приступили к выяснению обстоятельств возгорания и определению его первопричины. 