Ситуация быстро разрешилась после обращения в надзорное ведомство.

Житель Нововаршавского района Омской области на приеме у областного прокурора Алексея Афанасьева пожаловался на отсутствие газа в своем доме. Сельчанин заключил соглашение с компаниями «Омскгазстройэксплуатация» и «Газпром Газификация» на подключение своего газового оборудования к общей газовой сети в рамках программы догазификации региона.

По закону заявитель как инвалид имел право на первоочередное подключение дома к газовым сетям, однако эта норма изначально не соблюдалась. После действий прокуратуры компания «Омскгазстройэксплуатация» подтянула газовую трубу до участка гражданина и установила там газовый стояк.

Также сотрудники прокуратуры помогли правильно оформить заявления на получение субсидии для покупки и установки газовых приборов, а еще на выполнение всех необходимых монтажных работ непосредственно на участке заявителя. Сейчас газ уже проведен в жилой дом заявителя, все необходимые подключения выполнены, и подача газа в дом налажена.