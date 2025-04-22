Заболеваемость снижается, но доля коронавируса растет.

Роспотребнадзор опубликовал отчет о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омской области. За неделю с 14 по 20 апреля этот показатель снизился на 14,7 %.

В 45,5 % случаев жители региона болеют гриппом (31,8 % – грипп В, 13,7 % – грипп А). Еще 22,7 % приходится на COVID-19, по 13,6 % – на респираторно-синцитиальные вирусы и риновирусы, 4,6 % – на сезонные коронавирусы (сезонные).

Отметим, что по сравнению с предыдущими неделями апреля заболеваемость коронавирусом (COVID-19) в регионе выросла.