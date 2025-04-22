Омск-Информ
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·Спорт

Игроки «Авангарда» не планируют менять план подготовки.

Форвард «Авангарда» Наиль Якупов поделился деталями подготовки команды к решающему седьмому поединку против «Локомотива» в рамках четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина.

– Сейчас надо отдохнуть, поспать, скачать фильмец в самолет и ничего не выдумывать. Не надо из этого делать большой драмы, ведь это по-прежнему игра, в которой кто-то выиграет, кто-то проиграет. Все что угодно может случиться, – цитирует Якупова «Чемпионат».

Якупов подчеркнул, что команда не планирует менять подготовку, поскольку каждый игрок понимает, что делать. По словам хоккеиста, все зависит только от игроков, поэтому нужно просто хорошо выполнять свою работу.

Заключительная игра серии пройдет в Ярославле 23 апреля. 

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·Спорт

Игроки «Авангарда» не планируют менять план подготовки.

Форвард «Авангарда» Наиль Якупов поделился деталями подготовки команды к решающему седьмому поединку против «Локомотива» в рамках четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина.

– Сейчас надо отдохнуть, поспать, скачать фильмец в самолет и ничего не выдумывать. Не надо из этого делать большой драмы, ведь это по-прежнему игра, в которой кто-то выиграет, кто-то проиграет. Все что угодно может случиться, – цитирует Якупова «Чемпионат».

Якупов подчеркнул, что команда не планирует менять подготовку, поскольку каждый игрок понимает, что делать. По словам хоккеиста, все зависит только от игроков, поэтому нужно просто хорошо выполнять свою работу.

Заключительная игра серии пройдет в Ярославле 23 апреля. 

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