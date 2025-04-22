«Локомотив» прижал «Авангард», но «ястребы» выстояли.

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Павел Коледов ответил на вопросы журналистов после завершения шестой игры четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина против команды «Локомотив», закончившейся победой «Авангарда» со счетом 3:0 и сравнявшей общий счет в серии до 3:3.

– Хороший матч, достойный финала. Все, что было сказано, все выполнили. Главное – продолжить в том же духе и добиться даже большего, – сказал Коледов.

Во втором игровом отрезке хоккеисты «Локомотива» плотно прижали команду «Авангард» к воротам, контролируя игру в зоне соперника на протяжении нескольких минут, однако забить гол им не удалось. Коледов обратил внимание на важность длинной скамейки запасных игроков и способность «железнодорожников» эффективно играть именно в середине матчей.

– Мы знали изначально, как проводит второй период «Локомотив». Мы были к этому готовы. И что сегодня, что в предыдущих матчах бывают такие моменты, когда ты не можешь поменяться. Но мы знали, что нужно делать, и в принципе достойно отработали эти моменты, – добавил хоккеист.

Форвард «Локомотива» Александр Радулов проявлял особую агрессию на льду. В заключительной стадии встречи он вступил в конфликт с хоккеистом «Авангарда» Игорем Мартыновым, что вызвало общую драку на площадке. Арбитры быстро вмешались и предотвратили дальнейшее обострение ситуации.

– Я хорошо отношусь к Александру, но он всегда на взводе. Это его стиль игры. Не знаю, посмотрим. Седьмой матч все покажет, – прокомменторовал защитник «ястребов».

Решающий матч состоится уже завтра, в среду, 23 апреля. Пройдет он в Ярославле.