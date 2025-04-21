По словам главного тренера «Авангарда», голкипер дает команде шанс оставаться в игре.

Вратарь Никита Серебряков своей уверенной игрой дает «Авангарду» шанс продолжить выступление в Кубке Гагарина, заявил главный тренер «ястребов» Ги Буше. В шестом матче серии 1/4 финала против ярославского «Локомотива» Серебряков отразил все 32 броска по своим воротам, благодаря чему омичи победили 3:0 и теперь сыграют с «Локо» в седьмом матче.

– Я действительно счастлив, что он у нас есть, потому что он зачастую дает шанс команде оставаться в игре и помогает двигаться дальше, – сказал Буше об игре Серебрякова.

Голкипер перешел в состав «ястребов» по ходу сезона и быстро стал первым номером. В плей-офф он играет для отдыха уже 12 матчей. Серебряков отразил 94% бросков по своим воротам – это лучший показатель среди вратарей в плей-офф. В среднем голкипер омичей пропускает 1,85 шайбы за матч, выше него только оппонент из «Локомотива» Даниил Исаев, у которого в среднем 1,69 шайбы.