Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

После нескольких снежных дней в городе сильно потеплеет.
По данным синоптиков Обь-Иртышкого УГМС, сегодня, 22 апреля, температура в Омске и Омской области установится в районе +12...+17 °C, по юго-западу до +22 °C. 
Ожидается переменная облачность и небольшие осадки в виде дождя. Скорость ветра составит 7–12 м/с, направление юго-западное, местами порывы до 18 м/с.
Атмосферное давление будет падать. 
·Общество

После нескольких снежных дней в городе сильно потеплеет.
По данным синоптиков Обь-Иртышкого УГМС, сегодня, 22 апреля, температура в Омске и Омской области установится в районе +12...+17 °C, по юго-западу до +22 °C. 
Ожидается переменная облачность и небольшие осадки в виде дождя. Скорость ветра составит 7–12 м/с, направление юго-западное, местами порывы до 18 м/с.
Атмосферное давление будет падать. 