Речь идет о всероссийской премии «Любимый малый бизнес».

Появились результаты регионального этапа всероссийской премии «Сбера» «Любимый малый бизнес». Жюри рассмотрело 31 тысячу заявок и отобрало 100 проектов из Сибири. В их числе оказались восемь из Омска.

Результаты премии определили в 10 номинациях. А именно:

«Ресторанный бизнес»,

«Гостиничный бизнес и туризм»,

«Сфера красоты»,

«E-com: торговля на маркетплейсах»,

«Спорт, образование и развитие»,

«Розничная торговля: продовольственные товары»,

«Розничная торговля: непродовольственные товары»,

«Пищевая промышленность»,

«Производство»,

«Сельское хозяйство и животноводство».

– Мы искренне радуемся каждому успеху наших клиентов-предпринимателей, ведь их достижения отражают потенциал региона, – рассказала управляющий Омским отделением «Сбера» Наталья Корнева. – Важно поддерживать инициативы и создавать условия для дальнейшего развития бизнеса.

В числе лауреатов из Омска оказалась клиника «Варикоза нет», бар Oldman Pub, детская клиника «До 16», крестьянско-фермерское хозяйство Владимира Мякишева, барбершоп Topgun Екатерины Никитенко, ветеринарная клиника «Никовет» Николая Штиценберга и компания «ЭлектроСтиль» Евгения Мартюшева.

Кроме того, сеть студий красоты «Монро» Марины Власовой вошла в число победителей федерального этапа. Они станут участниками гала-ужина в Москве, а также получат по 1 млн рублей на развитие своего дела.

– Для нас участие в премии – уже большая честь, а победа – невероятная радость и стимул для развития, – сказала Марина Власова. – Мы находимся на этапе MVP (минимально жизнеспособного продукта) и получили финансовую поддержку, которая поможет открыть новый филиал и продолжить масштабирование сети. Это возможность не только увеличивать обороты, но и повышать качество услуг, расширять штат, запускать обучающие программы и делиться опытом. Благодарю наших гостей за доверие и обратную связь, команду – за труд и вовлеченность, а «Сбер» – за поддержку малого бизнеса. Мы чувствуем себя частью живого сообщества – это вдохновляет.

В состав жюри вошли представители бизнеса, медиа и спорта. Эксперты оценивали проекты по качеству сервиса, социальной значимости и инновациям. Также во время церемонии топ-менеджеры «Сбера» и приглашенные спикеры провели для участников мастер-классы по развитию бизнеса.

Фото предоставлены пресс-службой Сбербанка.

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