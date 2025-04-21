Омск ждет гостей из России и стран ШОС.

Омская область подготовится к проведению множества крупных молодежных мероприятий федерального, окружного и международного уровня в предстоящем году, получив статус молодежной столицы России.

Инициатива поддержана всеми субъектами Сибирского федерального округа и личным вкладом полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева. Такое единодушие позволило региону создать благоприятные условия для объединения ресурсов, идей и потенциала сибирской молодежи.

Глава региона Виталий Хоценко отметил, что предстоящий год даст возможность продемонстрировать достижения молодых лидеров Сибири, стимулируя обмен лучшими практиками между специалистами сферы молодежной политики.

– Мы приглашаем делегации регионов к активному участию в окружных и федеральных событиях, которые состоятся в нашем городе в течение года, – сказал губернатор.

Одним из первых событий станет участие Омска в общероссийском марафоне «Знание.Первые», проводимом 28 апреля. Мероприятие организовано ко Дню защитника Отечества и знаменует 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Летний сезон откроют Международный молодежный форум ШОС и спортивные соревнования – марафон Шанхайской организации сотрудничества, а также бизнес-программы и конкурсы грантов Росмолодежи. Планируется провести и региональные фестивали, выставки, чемпионаты и образовательные проекты, привлекающие молодежь со всей страны.

Особое значение имеют мероприятия с международным охватом, направленные на развитие культурного взаимодействия и предпринимательских связей с государствами Центральной Азии и Шанхайской организацией сотрудничества.

Все эти события позволят Омску привлечь молодые таланты и развить молодежную политику, укрепляя позиции региона как центра инноваций и творческих начинаний для будущих поколений.