Для «ястребов» эта игра может стать последней в плей-офф.

На сегодняшний матч 1/4 финала плей-офф «Авангарда» с «Локомотивом» на омской «G-Drive Арене» проданы все билеты. Как уточняется в телеграм-канале «ястребов», еще можно попасть в ресторан за 10 тыс. рублей. Всего вместимость домашней ледовой площадки составляет 12 011 человек. Впрочем, на сайте бесплатных объявлений можно встретить билеты на второй сектор от 1000 рублей за штуку.

Если ярославская команда выиграет, нынешняя игра может стать последней в плей-офф Кубка Гагарина для омичей. В случае победы состоится седьмой матч. На данный момент счет в серии составляет 2:3 в пользу «Локомотива».