Предприятие выступило в качестве единственного участника торгов.

Администрация Калачинского района подписала контракт на строительство автомобильной дороги по улице Антонины Артемьевой в Калачинске. В период с 1 мая по 30 сентября необходимо не только покрыть улицу асфальтом, но и оснастить новую дорогу водопропускными трубами. Работы осуществляются в рамках второго этапа обустройства дорог в микрорайоне Заречный.

Подрядчиком выступает принадлежащее Омской области акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное управление № 6», зарегистрированное в Калачинске. Данное предприятие стало единственным участником торгов и предложило выполнить работы за изначальную стоимость контракта – 34,5 млн рублей. При этом условия контракта предусматривают обязательное привлечение к работам мелких предпринимателей или социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25 % от общей стоимости заказа.

Отметим, что этой же компании достался подряд на 540 млн рублей на ремонт участка дороги Тюмень – Омск, в народе называемой «трассой смерти».