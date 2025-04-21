Продажу алкоголя остановят за два часа до начала мероприятий и возобновят через два часа после окончания.

На майские праздники власти планируют временно ограничить торговлю алкоголем в Омске. Запрет вступит в силу на период проведения культурных и спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Великой Победы, проходящих с 1 по 11 мая включительно.

Алкоголь перестанет продаваться за два часа до начала массовых торжественных акций, в течение самого мероприятия и спустя два часа после его завершения. Особенно строгие ограничения коснутся территорий вокруг значимых городских объектов, таких как парк Победы, Омская крепость, парк имени 30-летия ВЛКСМ и Советский парк.

Кроме того, ограничения затронут площадки общественных мероприятий, организуемых в различных районах города: на бульваре Победы, площади Праздников, городской поляне, площадках возле Пятого и Лицейского театров, театра имени Л. И. Ермолаевой и других ключевых мест.