В регионе прогнозируются дожди и снег.

По данным Обь-Иртышского УГМС, на этой неделе в Омской области прогнозируется неустойчивая погода, вызванная неустойчивостью воздушных масс, чередованием полей низкого и высокого атмосферного давления, а также волн холода и тепла.

Сегодня ночью регион находился в тылу циклона. Завтра и послезавтра погода будет определяться прохождением системы атмосферных фронтов атлантического циклона. Местами по области пройдут дожди, 23 апреля – с мокрым снегом.

Температура воздуха ожидается контрастной: низкой ночью и высокой днем. Сегодня ночью будет –1…+4 °С, при прояснении до –6 градусов. Днем потеплеет до +12…+17 °С, по юго-западу до +22 °С.

В среду, 23 апреля, ночью будет +5…+10 °С, по северо-западу до 0 градусов. Днем синоптики обещают +12…+17 °С, в южных районах +18…+23 °С, в северных +5…+10 °С.

В четверг, 24 апреля, температура воздуха понизится, ночью до –3…+2 °С, местами до –8 °С, а днем – до +7…+12 °С.

В пятницу, 25 апреля, на погоду повлияет очередной циклон с прогретым атлантическим воздухом. Местами в регионе ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит –4…+6 градусов. Днем потеплеет до +13…+25 °С.