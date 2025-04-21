МЧС опубликовало список потенциально опасных участков дорог.

Региональное управление МЧС предупреждает, что завтра, 22 апреля, в Омской области пройдут дожди и поднимется сильный ветер порывами до 15–18 м/с. Такие погодные условия могут увеличить количество ДТП и вызвать сбои в функционировании общественного автотранспорта, особенно на муниципальных маршрутах.

Специалисты указывают на потенциально опасные участки федеральных автомобильных дорог:

ФАД Р-402 Тюмень – Омск на участке между километрами 578+900 и 579+700 (Любинский район): протяженность – 800 метров, асфальтобетонное покрытие.

ФАД А-320 Омск – Черлак на отрезке от километра 25+000 до 25+980 (Омский район): длина – 980 метров, покрытый асфальтом и бетоном.

Два участка трассы ФАД Р-254 Южный обход Омска на отметках 818+000 – 818+200 и 822+000 – 822+200 (Омский район): общая длина участков – 800 метров, покрытия различны по ширине и материалу.

Дорога регионального значения Омск – Русская Поляна на участке от километра 25+000 до 26+000 (Омский район): длина – 1 километр, асфальтированное покрытие.

Участок областной автодороги Сыропятское – Калачинск от отметки 58+000 до 59+000 (Кормиловский район): длина – 1 километр, асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, возможно возникновение временных проблем с движением поездов, особое внимание уделяется нерегулируемому железнодорожному переезду вблизи мясокомбината «Калачинский» в Калачинске.

МЧС подчеркивает, что на указанных опасных участках обеспечено присутствие необходимых оперативных группировок федерального и муниципального уровней РСЧС.

Автомобилистам рекомендуют проявлять повышенную бдительность: избегать резких маневров, поддерживать достаточную дистанцию и соблюдать скоростной режим. Важно убедиться в исправности стеклоочистителей и наличии достаточного количества омывающей жидкости.