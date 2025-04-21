Омск-Информ
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·Общество

Когда неполадки устранят, пока неизвестно.
Сегодня, 21 апреля, внезапно перестало работать приложение «Омка». Омичи столкнулись с тем, что не смогли пополнить транспортные карты.
Как сообщает «НГС55», причиной стали проблемы на стороне сервиса автоматизированной системы оплаты проезда. Специалисты «Пассажирсервиса» связались со службой технической поддержки.
Когда восстановят работу приложения, неизвестно.
·Общество

Когда неполадки устранят, пока неизвестно.
Сегодня, 21 апреля, внезапно перестало работать приложение «Омка». Омичи столкнулись с тем, что не смогли пополнить транспортные карты.
Как сообщает «НГС55», причиной стали проблемы на стороне сервиса автоматизированной системы оплаты проезда. Специалисты «Пассажирсервиса» связались со службой технической поддержки.
Когда восстановят работу приложения, неизвестно.