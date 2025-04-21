В числе тех, кто увлечен садоводством, внезапно оказались подростки.

Омичи стали чаще прибегать к советам по садоводству. С начала года число пользователей онлайн-ресурсов с рекомендациями для дачников выросло на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост интереса показали подростки 14–17 лет и омичи до 35 лет.

Опираясь на обезличенные данные абонентов, аналитики МегаФона подсчитали, что чаще других сервисами с лайфхаками по садоводству пользуются омские дачники в возрасте от 35 до 44 лет. Доля этой возрастной группы от общего количества посетителей тематических ресурсов составляет 32 %.

– С приходом весны омичи проводят все больше времени за городом, на своих садовых участках, – рассказал директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин. – Интернет используют в качестве основного источника знаний о растениеводстве. По итогам прошлого года пик пользовательской активности пришелся на май. В этом месяце, когда идут основные посевные работы, количество абонентов, обратившихся на тематические сайты, превысило среднегодовой показатель на 69 %. Мы подготовили сеть на территории дачных обществ к таким нагрузкам: модернизировали и расширили емкость сети.

Трендом этого года стало то, что цифровые платформы для огородников чаще, чем обычно, использовали омичи до 17 лет. За год число юных садоводов увеличилось на 18 %, а потраченный ими трафик возрос на 65 %. Аудитория 25–34 лет также подросла на 18 %. Пользователей от 35 до 44 лет стало больше на 22 %, омичей в возрасте от 45 до 54 лет – на 25 %.

Женщины прибегают к цифровым сервисам о клумбах и грядках в три раза активнее, чем мужчины. При этом за год число дам на профильных сайтах и в приложениях увеличилось на 23 %, тогда как у мужчин этот показатель составил 18 %.

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